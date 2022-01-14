Рост мировых поставок персональных компьютеров зафиксирован в 2021 году

Москва, 14 января. Производители компьютеров в четвертом квартале 2021 года отгрузили 92,7 млн ПК, а по итогам года — 348,8 млн единиц. Это оказалось на 14,8% больше объема 2020 года, сообщила аналитическая компания IDC.

По ее информации, такой высокий уровень не наблюдался с 2012 года. Пять крупнейших производителей ПК — Lenovo, HP, Dell, Apple и Acer — сохранили свои позиции по итогам минувшего года.

Наибольший рост поставок продемонстрировала Apple: она отгрузила на 22,1% больше компьютеров, чем другие лидеры глобального рынка. В четвертом квартале наиболее серьезный рост был отмечен у Asus (+12,5%), которая разделила с Acer пятое место в квартальном рейтинге.

Производители микросхем по всему миру в 2021 году продали полупроводниковых изделий на сумму 553 млрд долларов. Об этом гласят данные страховой компании Euler Hermes.