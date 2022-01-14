Набиуллина: энергопереход является мощным проинфляционным фактором

Москва, 14 января. Энергетический переход является мощным долгосрочным структурным проинфляционным фактором, он станет шоком предложения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Выступая в рамках Гайдаровского форума, глава российского регулятора отметила, что проинфляционный характер этот фактор будет носить, поскольку экологические технологии и инвестиции в традиционную энергетику окажутся значительно дороже.

«По сути дела, ESG-фактор — это такой длящийся будет шок предложения, аналогично тому, что было, наверное, с нефтяными ценами в 70-х годах», — пояснила Набиуллина.

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс ранее сообщил, что Россия к 2030 году может получить 40 млрд долларов от продажи водорода на мировом рынке. Энергопереход, по его словам, потребует масштабных преобразований в экономике.