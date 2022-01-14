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Лавров: Россия запросила у Турции объяснений после слов помощника Эрдогана о Казахстане

Политика
Лавров: Россия запросила у Турции объяснений после слов помощника Эрдогана о Казахстане
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 января. Россия направила в Анкару обращение, где попросила разъяснить значение заявления помощника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Казахстана. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Недавно советник турецкого лидера осудил действия ОДКБ в среднеазиатской стране. Лавров прокомментировал ситуацию на пресс-конференции по итогам работы дипломатии РФ в 2021 году.

«В Анкаре было, мягко говоря, непонятное заявление одного из советников президента Эрдогана, который просто осудил действия Казахстана по приглашению ОДКБ. Мы сейчас запросили наших турецких коллег объяснить, что это означает», — подчеркнул министр иностранных дел.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил слаженную работу миротворцев ОДКБ в соседней стране. Глава государства уверен, что они действовали быстро и эффективно.

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Казахстан турция лавров
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