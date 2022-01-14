Лавров заявил о присутствии на Украине сотен западных военных

Москва, 14 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время на территории Украины находятся несколько сотен военнослужащих ВС США и Британии.

По словам дипломата, переброска западных военных на Украину может спровоцировать эскалацию напряженности на юго-востоке страны. Лавров добавил, что Запад поставками оружия подталкивает Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.

«Военнослужащие зарубежные там есть и много. Не в тысячах измеряется, как кто-то иногда по ошибке говорит, но там несколько сотен американцев, британцев и прочих», — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции.

Ранее Лавров предупреждал, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивание сил вблизи России. По его словам, есть все основания полагать, что военно-политический блок решится на такой шаг.