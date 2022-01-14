Российский боец Олейник снялся с боя против Харди в UFC

Москва, 14 января. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник отказался от поединка с представителем США Грегом Харди.

Как отмечает портал MMAJunkie, причины отказа от поединка не указываются. Бой должен был пройти в ночь с 22 на 23 января в рамках турнира UFC 270 в калифорнийском Анахайме.

Отмечается, что 44-летнего россиянина заменит его последний соперник — молдавско-украинский боец Сергей Спивак. Олейник проиграл Спиваку единогласным решением судей в июне прошлого года.

В активе Олейника 76 боев, из них — 59 побед и 16 поражений.