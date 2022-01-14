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В Молдавии допустили введение режима ЧП из-за кризиса в сфере энергетики

Экономика
В Молдавии допустили введение режима ЧП из-за кризиса в сфере энергетики
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Кишинев, 14 января. Молдавия способна вернуться к режиму чрезвычайного положения, если газовый кризис выйдет из-под контроля. Об этом заявил председатель парламента страны, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу.

По его словам, власти государства готовят дополнительные меры поддержки населения в случае очередного увеличения тарифа на сырье. Гросу также акцентировал внимание, что цены на горючее растут во всем регионе.

«Это большая политика. Что мы должны делать, так это быть предсказуемыми, исполнять обязательства и пройти этот период с меньшими последствиями», — указал он.

Стоимость газа в Молдавии может подняться почти на 30%. Об этом предупредил ранее министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.

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газ молдавия режим чп энергетика
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