Канье Уэста заподозрили в нападении на поклонника

Лос-Анджелес, 14 января. Рэперу Канье Уэсту грозят обвинения в избиении фаната в ответ на просьбу об автографе. Однако полиция не стала задерживать артиста.

Инцидент произошел ночью, в районе одного из клубов. Уэст прогуливался по улице в компании двоюродной сестры и был в плохом расположении духа. В это время один из поклонников заметил рэпера и попытался добиться от него автографа. Кроме того, он начал фотографировать исполнителя, что привело звезду в ярость, передает издание The Rolling Stone.

Представитель Департамента полиции Лос-Анджелеса также прокомментировал инцидент. Источник отметил, что офицеры не стали задерживать Уэста, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на издание.

«Степень тяжести побоев уточняется. Подозреваемый не был задержан», — сообщил источник.

В ту ночь рэпер также накричал на сестру, которая пыталась вразумить Уэста. Полиция начала проверку инцидента, теперь подозреваемому грозит до шести месяцев лишения свободы, сообщает телеканал «360».

Ранее Ким Кардашьян также пожаловалась на рэпера. По словам инсайдера, близкого к модели, Уэст преследует ее после развода.