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ФАС предупредила о риске сговора ретейлеров

Экономика
ФАС предупредила о риске сговора ретейлеров
fas.gov.ru  /  Федеральная Антимонопольная Служба

Москва, 14 января. Необдуманные заявления предпринимателей могут привести к ажиотажному спросу и сговору продавцов, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Российские ретейлеры ранее отказались давать прогнозы по поводу роста продовольственных цен из-за письма ФАС, в котором говорилось, что бизнес может высказываться о стоимости товаров только на основе официальных данных. В то же время на сегодняшний день ведомство не фиксировало подобных прецедентов. В ФАС также подчеркнули отсутствие прямого запрета на высказывания о повышении цен.

«Публичное заявление должностного лица о планируемом поведении на товарном рынке, если оно может привести к нарушению антимонопольного законодательства, является основанием для направления антимонопольным органом в адрес такого лица предостережения», — говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

Российские ретейлеры ранее предложили ФАС комфортные для себя ограничения наценки на продукты. Продавцы готовы сдержать наценку на базовые продукты в пределах 10% до конца 2022 года.

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