Лавров анонсировал переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине

Москва, 14 января. Президент России Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства проводит пресс-конференцию по результатам деятельности министерства в 2021 году. В ходе общения с журналистами Лавров затронул тему гарантий безопасности, Украину, а также другие актуальные вопросы. Кроме того, Лавров анонсировал визит Путина в Пекин на открытие Олимпиады.

«Путин посетит открытие пекинской Олимпиады 4 февраля, проведет переговоры с Си Цзиньпином», — сообщил министр представителям СМИ.

Ранее посол РФ в Китае Андрей Денисов рассказал, что Путин принял приглашение посетить церемонию открытия Олимпиады. В ходе визита в Китай глава государства подпишет ряд документов с Си Цзиньпином.