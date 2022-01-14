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Лавров анонсировал переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине

Политика
Лавров анонсировал переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 14 января. Президент России Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства проводит пресс-конференцию по результатам деятельности министерства в 2021 году. В ходе общения с журналистами Лавров затронул тему гарантий безопасности, Украину, а также другие актуальные вопросы. Кроме того, Лавров анонсировал визит Путина в Пекин на открытие Олимпиады.

«Путин посетит открытие пекинской Олимпиады 4 февраля, проведет переговоры с Си Цзиньпином», — сообщил министр представителям СМИ.

Ранее посол РФ в Китае Андрей Денисов рассказал, что Путин принял приглашение посетить церемонию открытия Олимпиады. В ходе визита в Китай глава государства подпишет ряд документов с Си Цзиньпином.

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Все новости / Политика / Лавров анонсировал переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине
Си Цзиньпин путин лавров
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