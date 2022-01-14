Власти Сомали вернули на родину около ста застрявших в Ливии нелегальных мигрантов

Могадишо, 14 января. Министерство иностранных дел Сомали сообщило, что около ста нелегальных мигрантов из числа граждан страны возвращены на родину из Ливии.

До эвакуации все они содержались под стражей в специализированных центрах для беженцев. Согласно заявлению главы внешнеполитического ведомства Абди Саида Мусы, 97 сомалийцев, в том числе 5 женщин, вывезены из Ливии в рамках усилий правительства по репатриации сограждан, оказавшихся в затруднительном положении в странах мира.

«В декабре прошлого года президент Мохамед Фармаджо встретился с главой Президентского совета Ливии Мухаммадом аль-Манфи и договорился с ним ускорить процесс эвакуации сомалийских граждан на родину», — добавил глава МИД в своем заявлении.

Он отметил, что с начала пандемии COVID-19 это первая доставленная в страну группа мигрантов. По его словам, Могадишо продолжает предпринимать шаги по возвращению соотечественников в сотрудничестве с Международной организацией по миграции (МОМ), Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Европейским Союзом.

أجريت إتصالا هاتفيا مع أخي رئيس المجلس الرئاسي الليبي د.محمد يونس المنفي ناقشنا فيه أوجه تعزيز العلاقات الأخوية وسبل دعم أمن وإستقرار المنطقة. كما أثنيت بمساهمة الحكومة الليبية قيادة وشعبا @GovernmentLY في إعادة المواطنين الصومالين الذين كانوا عالقين في ليبيا. pic.twitter.com/0A9zx6u96r — Mohamed Farmaajo (@M_Farmaajo) January 13, 2022

Стоит отметить, что вскоре после прибытия беженцев Мохамед Фармаджо провел телефонный разговор с Мухаммедом аль-Манфи и договорился с ним об укреплении двусторонних отношений и сотрудничества в сферах безопасности и региональной стабильности, борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией. Об этом сомалийский лидер объявил на своей странице в Twitter. В ходе разговора он выразил признательность за содействие в возвращении застрявших в Ливии граждан.

Следующие в Европу через североафриканскую страну беженцы нередко оказываются в очень трудном положении. Многих задерживают местные власти, после чего искатели убежища попадают в центры содержания под стражей, где нередко подвергаются крайне жестокому обращению. Другие становятся жертвами торговцев людьми и бандитов, похищающих людей за выкуп. До берегов ЕС добираются лишь единицы.

На днях ливийские формирования арестовали свыше тысячи мигрантов, которые более трех месяцев жили в разбитых прямо на улицах палатках у офиса УВКБ ООН в Триполи. Всех задержанных, включая женщин и детей, на нескольких автобусах увезли в неизвестном направлении.