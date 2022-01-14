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Власти Сомали вернули на родину около ста застрявших в Ливии нелегальных мигрантов

Весь мир
Власти Сомали вернули на родину около ста застрявших в Ливии нелегальных мигрантов
pixabay.com  /  bilaleldaou

Могадишо, 14 января. Министерство иностранных дел Сомали сообщило, что около ста нелегальных мигрантов из числа граждан страны возвращены на родину из Ливии.

До эвакуации все они содержались под стражей в специализированных центрах для беженцев. Согласно заявлению главы внешнеполитического ведомства Абди Саида Мусы, 97 сомалийцев, в том числе 5 женщин, вывезены из Ливии в рамках усилий правительства по репатриации сограждан, оказавшихся в затруднительном положении в странах мира.

«В декабре прошлого года президент Мохамед Фармаджо встретился с главой Президентского совета Ливии Мухаммадом аль-Манфи и договорился с ним ускорить процесс эвакуации сомалийских граждан на родину», — добавил глава МИД в своем заявлении.

Он отметил, что с начала пандемии COVID-19 это первая доставленная в страну группа мигрантов. По его словам, Могадишо продолжает предпринимать шаги по возвращению соотечественников в сотрудничестве с Международной организацией по миграции (МОМ), Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Европейским Союзом.

 

 

Стоит отметить, что вскоре после прибытия беженцев Мохамед Фармаджо провел телефонный разговор с Мухаммедом аль-Манфи и договорился с ним об укреплении двусторонних отношений и сотрудничества в сферах безопасности и региональной стабильности, борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией. Об этом сомалийский лидер объявил на своей странице в Twitter. В ходе разговора он выразил признательность за содействие в возвращении застрявших в Ливии граждан.

Следующие в Европу через североафриканскую страну беженцы нередко оказываются в очень трудном положении. Многих задерживают местные власти, после чего искатели убежища попадают в центры содержания под стражей, где нередко подвергаются крайне жестокому обращению. Другие становятся жертвами торговцев людьми и бандитов, похищающих людей за выкуп. До берегов ЕС добираются лишь единицы.

На днях ливийские формирования арестовали свыше тысячи мигрантов, которые более трех месяцев жили в разбитых прямо на улицах палатках у офиса УВКБ ООН в Триполи. Всех задержанных, включая женщин и детей, на нескольких автобусах увезли в неизвестном направлении.

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мигранты ливия сомали
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