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Столтенберг заявил о готовности НАТО к взаимному с Россией контролю над вооружениями

Армия
Столтенберг заявил о готовности НАТО к взаимному с Россией контролю над вооружениями

Москва, 14 января. Североатлантический альянс готов начать взаимный с Россией контроль над вооружениями, включая ядерные. Об этом в эфире Польского радио заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что контроль над вооружениями позволяет снизить напряженность. При этом Альянс исключает уменьшение численности своих войск на восточном фланге.

«Мы имеем право на защиту всех союзников с помощью присутствия войск на восточном фланге. В то же время Союз открыт на обоюдный, равный, взаимный контроль вооружений», — уточнил генсек.

По его словам, НАТО стремится донести Москве единогласную позицию всех стран военно-политического блока. При этом Альянс не намерен идти на компромисс в вопросе размещения войск в Восточной Европе.

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россия нато столтенберг контроль над вооружениями
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