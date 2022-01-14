Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 13:11
13:06
Происшествия
Молодого актера ТЮЗа задержали в Москве со свертком мефедрона
13:05
Политика
Жена президента Франции Брижит Макрон впервые отреагировала на слухи о трансгендерности
13:05
Экономика
Российские автолюбители смогут купить первый электрокар от MINI
13:04
Происшествия
Школы и учреждения Самарской области проверят после массового «минирования»
13:04
Происшествия
Две женщины погибли в Дагестане от отравления газом из-за отсутствия в доме дымохода
13:02
Весь мир
Глава МИД Иордании призвал страны Ближнего Востока к действию на фоне ухода США из региона
13:01
Спорт
Газизов отреагировал на новость о бонусе Кокорину в «Спартаке» за соблюдение клубных правил
13:00
Видео
Американские ученые доказали, что наш мир находится в пузыре
12:59
Общество
Доктор Мясников назвал «каруселью тестов» ситуацию с COVID-19 на Западе
12:57
Политика
Лавров: Россия ценит вклад Швеции и Финляндии в евробезопасность
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лавров назвал красной линией возможность вступления Украины в НАТО

Политика
Лавров назвал красной линией возможность вступления Украины в НАТО
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал вероятность членства Украины в Североатлантическом альянсе. По словам дипломата, появление военного блока у российских границ станет для государства красной линией.

Недавно министр иностранных дел России рассказывал, что НАТО постепенно превращает Украину в военный плацдарм против России. Теперь дипломат оценил вероятность вступления Киева в Альянс.

Он счел красной линией появление военного блока на российских границах. Лавров также отметил, что если Украина не вступит в НАТО, появление вооружений и военных баз США на Азовском море все равно будет неприемлемым для Москвы.

Ранее газета The New York Times подчеркивала, что Украина в ближайшее время не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу. Журналисты считают, что европейские страны не уверены в выгоде членства Киева.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лавров назвал красной линией возможность вступления Украины в НАТО
украина нато лавров
Комментировать