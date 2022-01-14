Лавров назвал красной линией возможность вступления Украины в НАТО

Москва, 14 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал вероятность членства Украины в Североатлантическом альянсе. По словам дипломата, появление военного блока у российских границ станет для государства красной линией.

Недавно министр иностранных дел России рассказывал, что НАТО постепенно превращает Украину в военный плацдарм против России. Теперь дипломат оценил вероятность вступления Киева в Альянс.

Он счел красной линией появление военного блока на российских границах. Лавров также отметил, что если Украина не вступит в НАТО, появление вооружений и военных баз США на Азовском море все равно будет неприемлемым для Москвы.

Ранее газета The New York Times подчеркивала, что Украина в ближайшее время не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу. Журналисты считают, что европейские страны не уверены в выгоде членства Киева.