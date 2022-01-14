Алжирская армия комплексно модернизировала имеющиеся российские «БТР-80»

Алжир, 14 января. Армия модернизировала имеющиеся бронетранспортеры российского производства «БТР-80». Военные оснастили технику одним из самых мощных в мире противотанковым ракетным комплексом «Корнет».

ПТРК на расстоянии восьми тысяч метров способен не только пробить броню толщиной 1300 мм, усиленную устройствами динамической и противоракетной защиты, но и уничтожить низколетящие самолеты, вертолеты и беспилотники различных видов. Разработанные модели «БТР-80» участвовали во всевозможных масштабных военных учениях.

Примечательно, что алжирские сухопутные войска стали первыми зарубежными силами, которые модернизировали гусеничные боевые машины пехоты «БМП-1», оснастив технику дистанционно управляемым модулем «Бережок», противотанковыми системами «Корнет», 30-мм пушкой и 30-мм автоматическим гранатометом.

При этом армия Алжира планирует переоборудовать танк «Т-62» в машины огневой поддержки. Проект подразумевает замену тяжелой бронированной башни автоматической, что поспособствует эффективной борьбе с действующими в пустыне террористическими группировками.

another configuration of algerian ????????army BTR-80 pic.twitter.com/sWbI2TRj5P — RM (@RMWD77) January 6, 2022

Ранее Алжир заявил о готовности предоставить России воздушное пространство для проведения военных операций против террористов в Африке.