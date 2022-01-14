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Построенный для Черноморского флота ракетный корабль «Циклон» завершил заводские испытания

Армия
Построенный для Черноморского флота ракетный корабль «Циклон» завершил заводские испытания
wikipedia.org  /  mil.ru

Симферополь, 14 января. Малый ракетный корабль (МРК) «Циклон» проекта «Каракурт» завершил ходовые заводские испытания, заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота ВМФ РФ капитан 2-го ранга Алексей Рулев.

Отмечается, что МРК «Циклон» проекта 22800 был спущен на воду на судостроительном заводе «Залив» в Керчи летом 2020 года. Он построен специально для Черноморского флота и является первым из трех кораблей, которые создаются на предприятии.

Подчеркивается, что на «Циклоне» успешно прошли испытания радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, а также артиллерийское и зенитное оружие. Экипаж корабля также провел боевые стрельбы на морском полигоне флота. В настоящее время проводится ревизия корабельных систем, устройств и механизмов. Специалисты готовят корабль к завершающему этапу государственных испытаний.

Ранее сообщалось, что подлодка «Магадан» в 2022 году совершит межфлотский переход и приступит к выполнению задач в составе Тихоокеанского флота. Она прибудет в пункт базирования с Балтийского флота.

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