Построенный для Черноморского флота ракетный корабль «Циклон» завершил заводские испытания

Симферополь, 14 января. Малый ракетный корабль (МРК) «Циклон» проекта «Каракурт» завершил ходовые заводские испытания, заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота ВМФ РФ капитан 2-го ранга Алексей Рулев.

Отмечается, что МРК «Циклон» проекта 22800 был спущен на воду на судостроительном заводе «Залив» в Керчи летом 2020 года. Он построен специально для Черноморского флота и является первым из трех кораблей, которые создаются на предприятии.

Подчеркивается, что на «Циклоне» успешно прошли испытания радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, а также артиллерийское и зенитное оружие. Экипаж корабля также провел боевые стрельбы на морском полигоне флота. В настоящее время проводится ревизия корабельных систем, устройств и механизмов. Специалисты готовят корабль к завершающему этапу государственных испытаний.

Ранее сообщалось, что подлодка «Магадан» в 2022 году совершит межфлотский переход и приступит к выполнению задач в составе Тихоокеанского флота. Она прибудет в пункт базирования с Балтийского флота.