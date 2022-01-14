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Бывшего начальника таможенного поста в Приморье будут судить за получение взятки
Происшествия
Бывшего начальника таможенного поста в Приморье будут судить за получение взятки
pixabay.com  / 

Владивосток, 14 января. Экс-начальник таможенного поста Морской порт Славянка Владивостокской таможни обвиняется в получении взятки в размере 2 миллионов рублей. Уголовное дело уже завершено, материалы вместе с обвинительным заключением переданы в суд. Деньги обвиняемый получил за пропуск судна с незадекларированными автомобильными колесами, сообщает ИА PrimaMedia. Взятка была передана владельцем судна через посредника. Деньги бывший таможенник получил за заведомо незаконное бездействие в пользу коммерческой организации, связанное с отражением сведений о наличии у него информации о перевозке на судне незадекларированных автомобильных колес.

Преступление было выявлено при взаимодействии Следственного комитета, УФСБ России по Приморскому краю и Дальневосточного таможенного управления в рамках совместных оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее ФАН рассказывал о суде над бывшим мэром Макаровского района Сахалинской области. Его осудили за получение взятки в особо крупном размере.

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таможня суд взятка владивосток
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