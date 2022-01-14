Лавров: Россия никогда не угрожала Украине, в отличие от Зеленского

Москва, 14 января. Россия никогда не угрожала Украине и ее народу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава российского министерства пообщался с журналистами в рамках большой пресс-конференции по итогам дипломатической деятельности 2021 года. Отвечая на вопросы СМИ, Лавров затронул тему Украины и ее руководства.

«Россия никогда не угрожала украинскому народу, в отличие от Зеленского (президент страны Владимир Зеленский. — Прим. ФАН) и его соратников», — высказался глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что в мире накапливается конфликтный потенциал. По его словам, ключевую роль в этом процессе играют страны коллективного Запада.