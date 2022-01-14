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Индивидуальные задачи могут появиться в тестах для российских инвесторов

  /   Обновлено: 14 января 2022 12:34
Экономика
Индивидуальные задачи могут появиться в тестах для российских инвесторов
pixabay.com  /  StartupStockPhotos

Москва, 14 января. Банк России и представители саморегулируемых организаций (СРО), в том числе Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), придумали новые правила для торгующих на бирже россиян.

Нововведения затрагивают квалифицированных инвесторов, желающих приобрести сложные финансовые инструменты. Сейчас, чтобы получить доступ к дополнительным активам, им нужно проходить специальные тесты на знание основ биржевого дела.

Авторы инициативы предлагают дополнить такие тесты индивидуальными задачами для каждого инвестора. Вопросы будут индивидуальными для каждого тестируемого благодаря изменению числовых значений в условиях. Это сократит риск использования заранее известных ответов, отметил глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

Частные лица стали реже открывать ИИС. В 2021 году число таких счетов в среднем росло на 3% в месяц.

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