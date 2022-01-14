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Украинцы задумались о поставках воды из Европы из-за печальной участи Днепра

Экономика
Украинцы задумались о поставках воды из Европы из-за печальной участи Днепра
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Киев, 14 января. Последние предупреждения экологов о плачевном состоянии Днепра вызвали немалый ажиотаж в Сети и сильно испугали украинцев.

Еще в канун Нового года тревожные вести озвучил глава Госэкоинспекции столичного округа Павел Иванов, сообщив, что группа ученых обнаружила в Днепре почти 200 опасных химических элементов, представляющих серьезную угрозу в первую очередь здоровью украинцев. В главном источнике пресной воды нашли пестициды, фармпрепараты, синтетические соединения, агрохимикаты и множество других ядовитых веществ.

Иванов сообщил, что на данный момент больше 90% очистных сооружений на промышленных предприятиях почти полностью изношены и не способны в должной мере отфильтровывать вредные примеси, попадающие в главную реку Украины. Катастрофическая ситуация наблюдается не только в Киеве, но и в других крупных городах, «питающихся» днепровской водой. Чиновник признал, что главным источником загрязнения на данный момент является «Киевводоканал», допускающий массу нарушений при сбрасывании обратных вод.

Не менее печальными новостями поделились и специалисты Национальной академии наук Украины, предсказав, что в самом лучшем случае уже через пару сотен лет Днепр полностью обмелеет и превратиться в пустыню. А пресную воду из главной украинской реки нельзя будет забирать уже через каких-то пять лет.

Украинцы задумались о поставках воды из Европы из-за печальной участи Днепра
wikipedia.org / Skoropadsky / CC BY-SA 4.0

Как и следовало ожидать, предупреждения экологов вызвали тихую панику в украинских медиа и социальных сетях. Украинцы принялись обвинять власть в надвигающейся катастрофе, припомнили коррупцию во всех сферах, позволяющую промышленникам отравлять главный источник воды, а также блокирование Северо-Крымского канала, которое привело к необратимым последствиям. Многие пользователи украинского сегмента Сети испугались, что с таким развитием событий Украине скоро придется закупать в Европе даже пресную воду из-за печальной участи Днепра.

«С такими руководителями, скоро чистую воду из Европы покупать будем. Смешно, товарищи, смешно»;

«Нужно спасать нашу артерию Украины, иначе нам будет очень-очень плохо. Для самого начала, нужно открыть Северо-Крымский канал, чтоб вода протекала, а не стояла»;

«Это карма. Принцип бумеранга. Зеленскому будет уроком. Канал нужно открыть, хватит давить крымчан засухой, к нам же все возвращается ответкой, болючей ответкой»;

«Без газа, без воды. Красота! Не хотите у Зеленского спросить, куда страна идет?» — с горькой иронией вопрошают украинцы.

Кое-кто обеспокоился о здоровье жителей Крыма, которых Украина может отравить. Украинцы посоветовали крымчанам построить свою дамбу в Северо-Крымском канале, чтобы отравленная вода из Днепра не просочилась на полуостров.

«Завтра в Киеве скажут: «необходимо куда-то сливать эти нечистоты». Куда? А, давайте Северо-Крымский канал снова откроем! Теперь Крыму необходимо соорудить вторую дамбу, но, со стороны полуострова», — предупреждают украинские пользователи.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал о серьезном разговоре российских дипломатов с кубинскими коллегами сразу же после завершения саммита Россия-НАТО.

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Все новости / Экономика / Украинцы задумались о поставках воды из Европы из-за печальной участи Днепра
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