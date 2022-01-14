Астероид диаметром более километра пролетит рядом с Землей 18 января

Москва, 14 января. Один из крупнейших астероидов, приближающихся к Земле в 2022 году, пролетит рядом с планетой 18 января. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Космический объект диаметром более одного километра окажется на расстоянии чуть меньше 2 млн километров от Земли. Таким образом, астероид пролетит в такой близости от планеты, которая равнозначна пяти дистанциям от Земли до Луны.

Небесное тело с присвоенным наименованием 7482 (1994 PC1) открыли еще в 1994 году благодаря заслугам астронома Роберта Макнота. NASA оценило объект как потенциально опасный, включив его в класс «Апполон».

Специалисты Института прикладной математики РАН ранее предупредили об опасном сближении астероида с Землей, которое должно произойти в 2095 году. При этом вероятность столкновения объектов составляет 0,2%.