Омича избили и ограбили за отказ дать сигарету

Омск, 14 января. Омская полиция задержала хулигана, избившего и ограбившего прохожего за то, что он не курит.

Как пояснили в полиции, с заявлением об избиении и грабеже обратился 47-летний омич. По его словам, он возвращался от друзей и на проспекте Королева двое мужчин попросили у него сигарету. Услышав в ответ, что тот не курит, хулиганы стали избивать его, а один из них вытащил из кармана пострадавшего телефон и стянул с пальца золотое кольцо, сообщает «Омск-Информ».

По приметам, которые сообщил пострадавший, полицейские смогли задержать 30-летнего налетчика, который объяснил свое преступление тем, что был пьян. Похищенное он уже успел сдать в ломбард за 13 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Санкт-Петербурге водителя такси по подозрению в ограблении пассажирки. Выяснилось, что 37-летний гражданин Узбекистана, работая таксистом, напал на 33-летнюю пассажирку и похитил у нее у мобильник стоимостью в 25 тысяч рублей.