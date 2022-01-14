Глава МИД РФ Лавров: США намерены создать военные плацдармы вокруг границ России

Москва, 14 января. Соединенные Штаты и их союзники хотят постоянно создавать раздражители вокруг границ России, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, позиция Вашингтона заключается в обеспечении собственного доминирования в Европе. США намерены создавать военные плацдармы вокруг России, подчеркнул министр.

«Еще раз обращу ваше внимание на то, с чего я начал — почитайте Хартию европейской безопасности, принятую в Стамбуле в 1999 году. Все, что сейчас заявляет и делает запад, является грубейшим нарушением обязательств, которые были взяты тогда», — добавил он.

По мнению Сергея Лаврова, НАТО уже в ближайшие два-три месяца начнет наращивать войска быстрого реагирования под боком у России. Запад будет это делать под предлогом ситуации на Украине, считает глава МИД РФ.