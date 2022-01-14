Переговоры Армении и Турции по нормализации отношений завершились в Москве

Москва, 14 января. Стартовый этап переговорного процесса по нормализации отношений Анкары и Еревана подошел к концу. Беседа спецпредставителей двух стран продолжалась порядка 1,5 часа.

Как сообщило Министерство иностранных дел Турции, разговор прошел в позитивной атмосфере. Стороны договорились продолжить диалог без предварительных условий с тем, чтобы добиться преодоления всех имеющихся разногласий.

Площадку для турецко-армянских переговоров предоставила Москва. От лица Анкары участие в процессе принимает бывший посол в США Сердар Кылыч, Ереван представляет заместитель председателя парламента Рубен Рубинян.

#armenianbreakingnews

The special representatives of #Armenia and #Turkey arrived at the #Russian Foreign Ministry.

Controversial and inexperienced Ruben Rubinyan is representing #Armenia while experienced and #Armenian Genocide denier Serdar Kilich is representing #Turkey pic.twitter.com/wt6QvVZTIX — ArmenianBreakingNews (@Armbreakingnews) January 14, 2022

О планах сесть за стол переговоров еще в декабре 2021 года объявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Министр тогда анонсировал назначение спецпредставителей и открытие чартерного авиасообщения с Арменией.

В настоящий момент официальные дипломатические отношения между государствами отсутствуют, общая граница была закрыта в 1993 году по инициативе Анкары. Эта ситуация спровоцирована целым рядом разногласий, существующих между Турцией и Арменией.

Так, например, напряженность в отношениях серьезно накалилась из-за поддержки Анкарой позиции Азербайджана по конфликту в Нагорном Карабахе. В период очередного обострения осенью 2020 года Турция выступила на стороне Баку. Кроме того, Анкара весьма остро реагирует на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

"We can’t be in isolation forever."#Turkey & #Armenia normalization talks start today.



No immediate "significant political points or economic gains" for Erdogan, but move will aid Caucasus stability. @SaraKho & @SelcanHacaoglu's take with my comments:https://t.co/hM21C5wnkY — Emre Peker (@EPspin) January 14, 2022

Хотя обе стороны заявляли о готовности к налаживанию связей, Турция в преддверии диалога обозначила ряд предусловий. Среди них — отказ Армении от международного признания геноцида, а также отказ от каких-либо территориальных претензий и признание «территориальной целостности» Азербайджана с Нагорным Карабахом в его составе.

Эти требования вызвали скепсис у аналитиков, наблюдающих за переговорным процессом. Кроме того, у армянской стороны спровоцировал вопросы и выбор переговорщика от Еревана — многие называют Рубена Рубиняна недостаточно опытным дипломатом для участия в диалоге с достаточно жестким переговорщиком Кылычем.