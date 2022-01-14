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Переговоры Армении и Турции по нормализации отношений завершились в Москве

  /   Обновлено: 14 января 2022 15:17
Весь мир
Переговоры Армении и Турции по нормализации отношений завершились в Москве
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 14 января. Стартовый этап переговорного процесса по нормализации отношений Анкары и Еревана подошел к концу. Беседа спецпредставителей двух стран продолжалась порядка 1,5 часа.

Как сообщило Министерство иностранных дел Турции, разговор прошел в позитивной атмосфере. Стороны договорились продолжить диалог без предварительных условий с тем, чтобы добиться преодоления всех имеющихся разногласий.

Площадку для турецко-армянских переговоров предоставила Москва. От лица Анкары участие в процессе принимает бывший посол в США Сердар Кылыч, Ереван представляет заместитель председателя парламента Рубен Рубинян.

О планах сесть за стол переговоров еще в декабре 2021 года объявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Министр тогда анонсировал назначение спецпредставителей и открытие чартерного авиасообщения с Арменией.

В настоящий момент официальные дипломатические отношения между государствами отсутствуют, общая граница была закрыта в 1993 году по инициативе Анкары. Эта ситуация спровоцирована целым рядом разногласий, существующих между Турцией и Арменией.

Так, например, напряженность в отношениях серьезно накалилась из-за поддержки Анкарой позиции Азербайджана по конфликту в Нагорном Карабахе. В период очередного обострения осенью 2020 года Турция выступила на стороне Баку. Кроме того, Анкара весьма остро реагирует на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

Хотя обе стороны заявляли о готовности к налаживанию связей, Турция в преддверии диалога обозначила ряд предусловий. Среди них — отказ Армении от международного признания геноцида, а также отказ от каких-либо территориальных претензий и признание «территориальной целостности» Азербайджана с Нагорным Карабахом в его составе.

Эти требования вызвали скепсис у аналитиков, наблюдающих за переговорным процессом. Кроме того, у армянской стороны спровоцировал вопросы и выбор переговорщика от Еревана — многие называют Рубена Рубиняна недостаточно опытным дипломатом для участия в диалоге с достаточно жестким переговорщиком Кылычем.

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