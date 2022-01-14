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Мария Ситтель едва сдержала слезы при рассказе о покойном телеведущем Зеленском

Общество
Мария Ситтель едва сдержала слезы при рассказе о покойном телеведущем Зеленском
Global Look Press  /  Igor Primak/Russian Look

Москва, 14 января. Телеведущая Мария Ситтель с большим трудом сдерживалась, чтобы не расплакаться, говоря о коллеге Михаиле Зеленском, которого не стало несколько дней назад.

Ситтель познакомилась с Зеленским, когда работала на телеканале «Россия-1» . Это было в 2001 году. Журналисты сразу нашли общий язык, поэтому продолжали общаться вне студии.

«Мы вместе справляли Новый год, ездили в Нидерланды, потом на «Форт Боярд». Много было всего. Он тогда работал в программе «Вести-Москва», а я на федеральных новостях. У нас существовала здоровая конкуренция. Часто смотрели, у кого рейтинги повыше, спорили по поводу работы», — рассказала журналистка.

По ее словам, Михаил Зеленский был невероятно обаятельным человеком, который всегда находился в хорошем настроении и делился им с другими. Для Ситтель Зеленский был хорошим другом и коллегой, к которому она прислушивалась. Знаменитость, говоря о покойном, с трудом сдерживала слезы.

Михаила Зеленского не стало 11 января, ему было 46 лет. Ведущий внезапно скончался во время отдыха в Доминикане. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

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