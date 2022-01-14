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Ливийского офицера эпохи Муаммара Каддафи освободили из тюрьмы после 10 лет заточения

Весь мир
Ливийского офицера эпохи Муаммара Каддафи освободили из тюрьмы после 10 лет заточения
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 14 января. Ливийские власти освободили военачальника эпохи покойного лидера Муаммара Каддафи Имрана аль-Ферджани, который в течение последних 10 лет находился в тюрьме.

Согласно информации национальных СМИ, он занимал пост командующего Береговой охраной и Управлением портов, а также являлся одним из высокопоставленных лиц режима Джамахирии, заключенных под стражу на волне произвольных приговоров после февральских событий 2011 года. Новостные сайты сообщают, что местные правозащитники высоко оценили решение выпустить Аль-Ферджани на волю и потребовали освобождения из тюрьмы всех остальных лидеров эпохи Муаммара Каддафи.

Общественные деятели утверждают, что протесты одиннадцатилетней давности и последовавший за ними гражданский конфликт, как показало время, были и остаются результатом заговора против Ливии. Новостные сайты называют освобождение офицера значимым шагом в рамках работы по всестороннему национальному примирению.

Многие лидеры режима Джамахирии, незаконно задержанные на волне протестов, до сих пор пребывают в местах заключения, в том числе в печально известной частной тюрьме «Митига», которую контролирует группировка RADA во главе с террористом Абд аль-Рауфом Каррой. Некоторые скончались, так и не добившись освобождения.

В сентябре 2021 года власти Ливии выпустили на свободу сына Муаммара Каддафи — Саади. Он около семи лет провел в заточении в Триполи.

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ливия
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