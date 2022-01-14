«Кинопоиск» спродюсирует новый фильм Гая Ричи с Джейком Джилленхолом

Москва, 14 января. Видеостриминг «Кинопоиск» станет сопродюсером и дистрибьютором всех прав в России и СНГ нового фильма британского режиссера Гая Ричи. Об этом сообщило издание Deadline.

Съемки фильма с рабочим названием «Переводчик» стартуют 24 января. Новая картина Гая Ричи рассказывает о сержанте Джоне Кинли, который служит в Афганистане. В один из последних дней службы он вместе с переводчиком по имени Ахмед попадает под обстрел.

«Гай Ричи — один из самых любимых режиссеров в России. Поддержка всемирно известного режиссера с огромным количеством поклонников в России является ключевым стратегическим шагом для «Кинопоиска», поскольку мы приступаем к разработке и совместному продюсированию международных проектов», — заявила директор по развитию медиасервисов «Яндекс» Ольга Филипук.

Главную роль в фильме исполнил Джейк Джилленхол. Гай Ричи решил снять проект об Афганистане, вдохновившись историей о реальном жизненном опыте ветеранов и их переводчиков.