Лавров: Россия не намерена вечно дожидаться обещаний Запада по гарантиям безопасности

Москва, 14 января. Россия может самостоятельно обеспечить свою безопасность и не намерена бесконечно ждать обещаний и перемен в западной риторике. С таким заявлением в ходе большой пресс-конференции выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, Москва в состоянии позаботиться о национальной безопасности, полагаясь только на свои силы, если Запад решит продолжить тянуть время в диалоге о гарантиях. «Замотать» российские инициативы у Вашингтона и Брюсселя не получится, добавил руководитель дипломатического ведомства.

«Знаем и умеем обеспечить свою безопасность на любой случай. Заверяю вас, мы не будем бесконечно ждать каких-то перемен и обещаний», — заявил Сергей Лавров.

Контакты Москвы и коллективного Запада по вопросам гарантий безопасности проходили с 9 по 12 января в Женеве и Брюсселе. По итогам встречи замглавы МИД РФ Сергей Рябков констатировал, что на текущий момент времени дискуссия сторон зашла в тупик.