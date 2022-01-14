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Лавров заявил о готовности России к любым санкциям Запада

Политика
Лавров заявил о готовности России к любым санкциям Запада
flickr.com  /  МИД России

Москва, 14 января. Россия готова к любым санкциям Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр проводит пресс-конференцию по итогам работы дипломатии в 2021 году. В ходе общения с представителями СМИ Лавров затронул тему антироссийских санкций, которыми угрожают США и которые накануне продлили 27 стран Евросоюза.

«Россия готова к любым санкциям Запада и развитию событий в экономике», — сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

Лавров добавил, что от стран Запада можно ожидать все, чего угодно.

Ранее сенаторы США представили законопроект о новых антироссийских санкциях на случай обострения обстановки вокруг Украины. Проект предполагает введение ограничений против президента РФ Владимира Путина. Инициативу выдвинул глава комитета по международным делам Сената США Роберт Менендес.

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Все новости / Политика / Лавров заявил о готовности России к любым санкциям Запада
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