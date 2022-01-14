Лавров заявил о готовности России к любым санкциям Запада

Москва, 14 января. Россия готова к любым санкциям Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр проводит пресс-конференцию по итогам работы дипломатии в 2021 году. В ходе общения с представителями СМИ Лавров затронул тему антироссийских санкций, которыми угрожают США и которые накануне продлили 27 стран Евросоюза.

«Россия готова к любым санкциям Запада и развитию событий в экономике», — сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

Лавров добавил, что от стран Запада можно ожидать все, чего угодно.

Ранее сенаторы США представили законопроект о новых антироссийских санкциях на случай обострения обстановки вокруг Украины. Проект предполагает введение ограничений против президента РФ Владимира Путина. Инициативу выдвинул глава комитета по международным делам Сената США Роберт Менендес.