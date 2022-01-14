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Протестующие собираются перед изолятором в Мельбурне в поддержку первой ракетки мира Джоковича

  /   Обновлено: 14 января 2022 12:21
Спорт
Протестующие собираются перед изолятором в Мельбурне в поддержку первой ракетки мира Джоковича
Global Look Press  /  Laurent Lairys

Мельбурн, 14 января. Фанаты первой ракетки мира Новака Джоковича начали собираться перед иммиграционном изолятором в Мельбурне, чтобы поддержать звезду тенниса, сообщает The Age.

В пятницу министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук во второй раз аннулировал визу 34-летнего Джоковича. Ожидается, что серба снова поместят в иммиграционный изолятор, где он содержался ранее. После объявления министра Хоука перед изолятором начали собираться люди. На данный момент, по сведениям издания, около гостиницы находятся примерно восемь демонстрантов в сопровождении двух собак.

Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open, но 6 января теннисиста поместили в иммиграционный изолятор, поскольку власти не поверили в причины медицинского отвода спортсмена от прививки против COVID-19. Позднее Джокович выиграл апелляцию по решению федерального суда этой страны, но министр Хоук оставил за собой право принять решение о повторном аннулировании визы.

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