Лавров: Россия сожалеет, что ЕС зацементировал все механизмы взаимодействия с Москвой

Москва, 14 января. Российская сторона опечалена решением Европейского союза разрушить отношения с Москвой и зацементировать все механизмы взаимодействия с ней. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, Москва не рубила концы в связях с Евросоюзом. Лавров подчеркнул, что на данный момент политический мяч находится в руках Брюсселя. С таким заявлением министр выступил на пресс-конференции в Москве.

Ранее сообщалось, что экономические ограничения против России официально продлены еще на полгода — до 31 июля. Соответствующее заявление сделали в Совете Евросоюза.