Новый министр информации Казахстана Умаров признался в уважительном отношении к России

Нур-Султан, 14 января. Занявший пост главы Министерства информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров заявил, что относится к Российской Федерации с большим уважением.

По словам политика, он сам прекрасно владеет русским языком и тесно связан с российской культурой.

«Я с большим уважением отношусь к России, к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между нашими народами», — сказал он.

Стоит отметить, что соответствующие тезисы прозвучали в его первом интервью в качестве главы ведомства. На некоторые вопросы политик отвечать отказался, в частности, о запрете въезда на территорию России.

Ранее Умаров отреагировал на обвинения в русофобии. По словам министра, он не является тем, кем его пытаются выставить.