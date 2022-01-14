Россия вновь в центре мировой политики: американский академик Мид о достижениях Москвы

Становится все более очевидным, что разобщенный и сбитый с толку западный альянс не знает, как ответить на успехи России. Об этом в статье для газеты The Wall Street Journal пишет американский академик, профессор международных отношений и гуманитарных наук Бард-колледжа Уолтер Мид.

Американский эксперт считает, что сегодня Запад ничем не может ответить успешно развивающейся Российской Федерации. А все из-за того, что западные дипломаты, пишет Уолтер Мид, «заблудившиеся в нарциссическом тумане напыщенности и помпезности», на протяжении последнего десятилетия пренебрегали Россией.

Кроме того, Запад сегодня находится в менее выгодном положении, чем в 2014 году, чтобы противостоять России. За последние восемь лет ситуация в мире очень изменилась: Европа начала сомневаться в приверженности и рациональности Америки, пацифизм Германии укоренился еще глубже, а Brexit негативно сказался на отношениях между главными военными державами ЕС.

В это же время, считает американский эксперт, Россия восстановила контроль над Южным Кавказом, остановив азербайджано-армянскую войну на своих условиях, не допустила дестабилизации ситуации в Белоруссии и Казахстане. Уолтер Мид уверяет, что из 15 бывших республик Советского Союза только 5 (3 государства Балтии, Молдавия и Украина) сегодня придерживаются прозападного курса. А после вывода американских войск из Афганистана такие страны, как Киргизия и Таджикистан, стали еще больше сближаться с Россией.

«Из-за кризиса Россия вновь оказалась в центре мировой политики. Кризис продемонстрировал слабость Запада, привел в ужас Украину и подчеркнул мастерство Владимира Путина. […]. Успех Владимира Путина — это показатель интеллектуальной и политической несостоятельности Запада», — передает слова Уолтера Мида издание «ИноСМИ».

Ранее доцент СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Ольга Дегтярева заявила, что новые санкции США против России «высвечивают» слабые места политики американского президента Джо Байдена.