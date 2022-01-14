Инфляция во Франции сохранилась в декабре на 13-летнем максимуме

Париж, 14 января. Потребительские цены на рынке Франции, гармонизированные со стандартами ЕС, в декабре поднялись на 3,4% в годовом выражении. Темпы оказались рекордными за последние 13 лет.

Темпы инфляции совпали с ноябрьским результатом, свидетельствуют итоговые данные Национального статистического управления Insee. Динамика также оказалась сходной как с предварительной информацией, так и с консенсус-прогнозом аналитиков.

Цены на продукты во Франции за декабрь возросли на 1,4% в годовом сравнении, при этом свежие продукты стали дороже на 3,3%. Стоимость энергоносителей увеличилась на 18,6% после роста на 21,6% в ноябре. Ценники на промышленные товары поднялись на 1,2% после повышения на 0,8% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 1,8%. Расценки на табачные изделия остались без изменений.

Европа спаслась от газового кризиса благодаря аномальному потеплению. Рекорды были установлены в Британии, Франции, Испании, Италии и других странах.