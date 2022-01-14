Лавров: Россия пока не понимает, как ЕС видит свое участие в переговорах по безопасности

Москва, 14 января. В данный момент непонятно, как Евросоюз видит собственное участие в переговорах по гарантиям безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства проводит большую пресс-конференцию 14 января по итогам работы дипломатии в 2021 году. В рамках общения с журналистами Лавров затронул тему гарантий безопасности.

«Россия пока не понимает, как ЕС видит свое возможное участие в переговорах», — отметил министр.

Ранее Лавров объяснил, почему Москва приняла решение о необходимости прямых переговоров с США о нерасширении НАТО в восточном направлении. По его словам, прямой диалог по выстраиванию архитектуры безопасности в европейском регионе давно назревал.