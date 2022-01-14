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Лавров назвал недопустимым требование Запада вернуть российские войска в казармы

Армия
Лавров назвал недопустимым требование Запада вернуть российские войска в казармы
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 14 января. Москва считает недопустимым требование Запада вернуть российские войска в казармы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции.

По его словам, ультиматум, озвученный Госдепартаментом США, наглядно демонстрирует, что Запад зарвался.

«Нас это категорически не может устроить, и это неприемлемые подходы. Время, которое было выбрано, оно просто отражает период, когда Запад зарвался, давайте прямо говорить», — сказал министр.

Ранее глава МИД также заявил, что США и НАТО категорически отвергают право России получить гарантии о нерасширении Североатлантического альянса на восток. Запад пытается стать доминирующей силой в мире, полагает министр.

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россия сша лавров
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