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Власти Иллинойса сохранили программу «Сатанинский клуб после школы»

  /   Обновлено: 14 января 2022 12:57
Весь мир
Власти Иллинойса сохранили программу «Сатанинский клуб после школы»
flickr.com/marcn  /  Marc Nozell/CC BY 2.0

Спрингфилд, 14 января. Школьный округ штата Иллинойс поддержал образовательную программу After School Satan Club («Клуб Сатаны после школы» или «Продленка в клубе Сатаны». — Прим. ред.), которую спонсирует религиозная и правозащитная организация Сатанинский храм. Об этом сообщает New York Post.

По данным СМИ, специальные факультативы будут проводиться волонтерами в начальной школе Джейн Аддамс в городе Молин. Дети на них займутся созданием научных проектов и декоративно-прикладным искусством. В описании говорится, что уроки помогут школьникам научиться «сочувствию, критическому мышлению, решению проблем, творческому самовыражению и личной независимости».

«Мы не заинтересованы в обращении детей в сатанизм. Клубы после школы будут сосредоточены на свободном исследовании и рационализме, научной основе, благодаря которой мы многое знаем об окружающем нас мире. Сатанисты должны активно работать над оттачиванием критического мышления и проявлять разумный агностицизм во всем», — говорится о программе на сайте организации.

Сатанинский храм был основан в 2013 году. Члены выступают за концепцию социального равенства, защиту здравого смысла, отделение церкви от государства и поощряют сочувствие к людям. Организация, базируется в Соединенных Штатах с дополнительными отделениями в Канаде, Австралии и Соединенном Королевстве.

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сша школы Сатанинский храм
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