Власти Иллинойса сохранили программу «Сатанинский клуб после школы»

Спрингфилд, 14 января. Школьный округ штата Иллинойс поддержал образовательную программу After School Satan Club («Клуб Сатаны после школы» или «Продленка в клубе Сатаны». — Прим. ред.), которую спонсирует религиозная и правозащитная организация Сатанинский храм. Об этом сообщает New York Post.

По данным СМИ, специальные факультативы будут проводиться волонтерами в начальной школе Джейн Аддамс в городе Молин. Дети на них займутся созданием научных проектов и декоративно-прикладным искусством. В описании говорится, что уроки помогут школьникам научиться «сочувствию, критическому мышлению, решению проблем, творческому самовыражению и личной независимости».

Does your child’s school need an after-school club as an alternative to the Good News Club or other religious clubs? After School Satan Club (ASSC) is back! https://t.co/meoLJJsYiE #EducatinWithSatan #ASSC #AfterSchoolSatan #TheSatanicTemple pic.twitter.com/8ihCDLlQPM