Власти Иллинойса сохранили программу «Сатанинский клуб после школы»

Спрингфилд, 14 января. Школьный округ штата Иллинойс поддержал образовательную программу After School Satan Club («Клуб Сатаны после школы» или «Продленка в клубе Сатаны». — Прим. ред.), которую спонсирует религиозная и правозащитная организация Сатанинский храм. Об этом сообщает New York Post.

Illinois district defends offering 'After School Satan Club' at elementary school https://t.co/VFS4Qnzxkv pic.twitter.com/70sZ4cTVuT — New York Post (@nypost) January 14, 2022

По данным СМИ, специальные факультативы будут проводиться волонтерами в начальной школе Джейн Аддамс в городе Молин. Дети на них займутся созданием научных проектов и декоративно-прикладным искусством. В описании говорится, что уроки помогут школьникам научиться «сочувствию, критическому мышлению, решению проблем, творческому самовыражению и личной независимости».

«Мы не заинтересованы в обращении детей в сатанизм. Клубы после школы будут сосредоточены на свободном исследовании и рационализме, научной основе, благодаря которой мы многое знаем об окружающем нас мире. Сатанисты должны активно работать над оттачиванием критического мышления и проявлять разумный агностицизм во всем», — говорится о программе на сайте организации.

Does your child’s school need an after-school club as an alternative to the Good News Club or other religious clubs? After School Satan Club (ASSC) is back! https://t.co/meoLJJsYiE #EducatinWithSatan #ASSC #AfterSchoolSatan #TheSatanicTemple pic.twitter.com/8ihCDLlQPM — The Satanic Temple (@satanic_temple_) January 8, 2022

Сатанинский храм был основан в 2013 году. Члены выступают за концепцию социального равенства, защиту здравого смысла, отделение церкви от государства и поощряют сочувствие к людям. Организация, базируется в Соединенных Штатах с дополнительными отделениями в Канаде, Австралии и Соединенном Королевстве.