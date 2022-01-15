Происходит «утечка мозгов»: в чем причины сокращения работающей молодежи

Одна из причин сокращения числа трудящихся молодых россиян кроется в так называемой «утечке мозгов» — отъезде квалифицированных кадров за рубеж. Об этом в беседе с ФАН заявила ведущий российский специалист в области социологии молодежи, директор Центра молодежных исследований Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ Елена Омельченко.

Как сообщает РБК, за год, с сентября 2020-го по сентябрь 2021-го, число трудящихся россиян в возрасте 20-29 лет сократилось на 460,5 тысячи человек. Причины такой убыли стоит искать не только в демографической яме 1990-х годов, но и в условиях жизни, созданных из-за пандемии.

«Думаю, отчасти, конечно, сказалась демографическая яма. Но ответы следует искать в каких-то социальных изменениях, которые происходят. Исследователи прошлого года отмечали, что на самом деле повышается уровень миграционных планов, отъездов. Но это, правда, касается высококвалифицированной молодежи, молодежи с более высоким уровнем карьерных амбиций. Скорее всего, в большинстве это люди из сферы IT, дизайна, робототехники, — рассказала социолог. — И следующий момент: пандемия спровоцировала новые тактики приспособления и сопротивления этой ситуации. Потому что люди ищут какие-то более безопасные сферы и формы работы, чтобы в этой реальности существовать. И думаю, одним из возможных вариантов может быть выбор удаленной работы, фриланса, каких-то случайных заработков, теневой занятости — имеются в виду те сферы, которые пока выпадают из области, где их можно статистически измерить и зафиксировать».

Федеральное агентство новостей /

Тенденция к сокращению численности молодых работников на российском рынке труда наблюдается с начала 2010-х годов, обозначается серьезная проблема. Так, с августа 2010 года по сентябрь 2021 года число работающей молодежи успело уменьшиться почти на шесть миллионов человек.

«Происходит «утечка мозгов» — это, в общем-то, сейчас обозначается как одна из глобальных проблем, которую нужно решать. Потому что рынок труда сокращается, предложения сокращаются, особенно предложения, связанные с конкурентоспособными областями. При этом даже имеющиеся вакансии не выдерживают конкуренции по заработной плате из-за наличия этих вакансий, например, в Европе или в Китае, — отмечает Елена Омельченко. — Но все-таки «утекают мозги», получившие образование. Все равно высшее образование высоко котируется, и сейчас это привлекательная сфера для молодежи и родителей, поскольку эти инвестиции понятны, прозрачны и, в общем, дают какой-то стартовый капитал для дальнейшего движения. Работающей молодежи надо просто внимательнее смотреть на различные сферы и на более тонкое соотношение. Мне кажется, если в целом мы видим уменьшение, то наверняка по каким-то сферам будет увеличение. То есть этот процесс все-таки нужно рассматривать более детально и соотносить с разными направлениями, потому что в целом это как средняя температура по больнице — она ничего не говорит о тенденциях».

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