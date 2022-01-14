Губерниев высказался о решении властей Австралии аннулировать визу Джоковича

Москва, 14 января. Спортивный журналист и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев не стал защищать действующего победителя Australian Open Новака Джоковича после решения властей Австралии аннулировать визу теннисиста.

Губерниев поддержал правительство Австралии после решения повторно аннулировать визу первой ракетки мира.

«А я в случае с Новаком Джоковичем поддерживаю австралийские власти! Ибо нефиг! А в столовых и банях все равны!» — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что глава министерства по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу сербского теннисиста. Так, 20-кратному победителю турниров Большого шлема (ТБШ) Джоковичу могут запретить въезд в Австралию сроком на три года.

Australian Open — 2022 стартует 17 января. Джокович является действующим победителем турнира, в общей сложности на счету 34-летнего серба девять выигранных финалов.