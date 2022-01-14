Жители Аргентины призывают высшие силы потушить лесные пожары

Аномальная жара и сильный ветер стали причиной лесных пожаров в Аргентине. Власти страны уже объявили чрезвычайное положение по всей стране.

Одним из эпицентров возгорания стал горный район Барилоче. На кадрах, снятых очевидцами, видны яркие языки пламени в глубине лесного массива. Все небо заволокло плотным слоем дыма.

Сейчас локализировать пламя пытаются пожарные и экстренные службы. Спасатели понимают весь риск работы с таким обширным и неконтролируемым пожаром. Поэтому на машинах бригад вывешены плакаты с просьбами повысить оплату труда и обеспечить досрочный выход на пенсию.

Площадь возгорания уже превысила 5 300 га. Перекрыта самая длинная трасса республики. Противодействие стихии координирует министр окружающей среды Хуан Кабандие. При этом местные жители считают, что пламя может прекратить только вмешательство высших сил.

«Мы не знаем, как остановить пожар. Это может сделать только бог, послав нам дождь. Иначе никак. С каждым днем пламя вспыхивает в разных местах. Это колоссально», — заявила местная жительница Ольга.

Стихийное бедствие в Аргентине принесло также неоценимый вред экологии государства. Сократилась численность многих видов животных.