«ФАН повсюду»: что происходит в Нью-Йорке

Если вы думали, что судимость — не помеха в карьере только для политиков в странах третьего мира — вы ошибались. Новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс — яркий тому пример. В прошлом бандит, полицейский, республиканец, сенатор, а теперь уже демократ и мэр одного из крупнейших американских городов 1 января приступил к выполнению своих должностных обязанностей.

Кто такой Эрик Адамс и что ждет Нью-Йорк рассказывает в подкасте «ФАН повсюду» автор Telegram-канала «Американскiй номеръ».

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В выпуске:

Как Эрик Адамс попал на службу в полицию и за что его уволили?

Почему новый мэр Нью-Йорка в свое время переметнулся из республиканской партии к демократам?

Предвыборные обещания Эрика Адамса.

Какую должность дал новый мэр Нью-Йорка своему брату сразу после вступления в должность?

Криминогенная обстановка в «столице мира».

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