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«ФАН повсюду»: что происходит в Нью-Йорке

Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит в Нью-Йорке
Global Look Press  /  Lev Radin / Keystone Press Agency

Если вы думали, что судимость — не помеха в карьере только для политиков в странах третьего мира — вы ошибались. Новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс — яркий тому пример. В прошлом бандит, полицейский, республиканец, сенатор, а теперь уже демократ и мэр одного из крупнейших американских городов 1 января приступил к выполнению своих должностных обязанностей.

Кто такой Эрик Адамс и что ждет Нью-Йорк рассказывает в подкасте «ФАН повсюду» автор Telegram-канала «Американскiй номеръ».

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В выпуске:

Как Эрик Адамс попал на службу в полицию и за что его уволили?

Почему новый мэр Нью-Йорка в свое время переметнулся из республиканской партии к демократам?

Предвыборные обещания Эрика Адамса.

Какую должность дал новый мэр Нью-Йорка своему брату сразу после вступления в должность?

Криминогенная обстановка в «столице мира».

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеSpotifyВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
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Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: что происходит в Нью-Йорке
сша нью-йорк американский номер
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