Бизнес предложил повысить планку «налога на роскошь» для машин до 6 млн рублей

Москва, 14 января. Представители Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) предложили увеличить минимальную стоимость автомобилей, попадающих под действие «налога на роскошь». Об этом рассказал журналистам управляющий директор Hyundai в СНГ Алексей Калицев.

Он указал, что порог стоимости машин давно не пересматривался. За это время цены на автомобили в России серьезно выросли. Поэтому нынешнее значение в 3 млн рублей необходимо повысить как минимум вдвое — до 6 млн, считает Калицев.

Повышенный коэффициент налога на транспорт появился в России в 2014 году. Составлением перечня машин, попадающих под действие «налога на роскошь» занимается Минпромторг. По последним данным, список содержит 1389 моделей.

Стоимость автокредитов может вырасти в России на 15-20%. Как рассказал экономист Александр Цыганов, это связано с общим ростом цен на машины на фоне дефицита. Кроме того, при покупке автомобиля дилеры предлагают клиентам множество дополнительных опций, от которых иногда практически невозможно отказаться.