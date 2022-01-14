Лавров заявил о возможном наращивании сил НАТО у российских границ

Москва, 14 января. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства РФ, западные военные могут начать развертывание дополнительных сил у российских границ под предлогом ситуации на Украине. Он отметил, что НАТО может пойти на такой шаг из-за того, что Москва не подчиняется требованиям Запада о том, как поступать со своими войсками.

«В ближайшие два-три месяца Запад будет наращивать активность сил быстрого реагирования, сил специальных операций НАТО вокруг наших границ», – сказал Лавров на пресс-конференции.

Ранее Лавров сообщил, что Североатлантический альянс искусственно заманивает к себе ряд стран. Он отметил, что речь идет в первую очередь об Украине и нескольких скандинавских государствах.