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Лавров не исключил расширение военного присутствия России в других странах

Армия
Лавров не исключил расширение военного присутствия России в других странах
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 14 января. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал основное условие при решении вопросов расширения российского военного присутствия в других странах.

Выступая на пресс-конференции, посвященной итогам минувшего года, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва заинтересована в сохранении глобальной стабильности. Этот фактор непременно будет учитываться при расширении военного присутствия России.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на уступки в вопросе расширения на восток. Компромисс с Россией по этому вопросу он назвал недопустимым.

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