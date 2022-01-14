Лавров назвал возможные ответы РФ в случае отвержения Западом предложений по безопасности

Москва, 14 января. Если Запад отвергнет российские предложения, то Москва будет вынуждена принять меры с учетом всех сложившихся факторов. Соответствующее заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, делать предположения о том, как отреагирует Россия, если Соединенные Штаты и Североатлантический альянс откажутся от предложений по вопросу гарантий безопасности контрпродуктивно. Министр иностранных дел отметил, что ответ Москвы может быть самым разным.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отреагировал на американский законопроект об ограничительных мерах против президента РФ Владимира Путина. Дипломат счел документ проявлением нервного срыва.