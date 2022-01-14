Подозреваемому в мошенничестве новосибирскому депутату Поповцеву продлили домашний арест

Новосибирск, 14 января. Центральный районный суд города Новосибирска на два месяца продлил домашний арест депутату Законодательного собрания Новосибирской области Глебу Поповцеву.

Постановление суда вынесено 12 января. Запрет на свободу передвижения будет действовать до 16 марта.

В ноябре прошлого года на парламентария завели уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество. По версии следствия, Поповцев фиктивно устроил подставное лицо на должность своего помощника и получал за него заработную плату. Сумма ущерба оценивается в 500 тысяч рублей. Санкция предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В Заксобрании единорос Глеб Поповцев представляет 18 избирательный округ с 2015 года и состоит в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. В июле 2021 года ему исполнилось 50 лет.