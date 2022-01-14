Двойные стандарты: почему Запад критикует Россию за блокировку контента, но приветствует это в ФРГ

По мнению аналитиков, критерии справедливости и законности в Европе стали весьма относительны. Ни одно европейское издание не осудит блокировку мессенджера Telegram в ФРГ, и правозащитники не выразят протестов, ведь событие произошло не в России, а в Европе. Такое мнение высказал в беседе с ФАН заслуженный юрист России Иван Соловьев, комментируя недавнее заявление министра внутренних дел Германии.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер сообщила в интервью Die Zeit, что в стране могут заблокировать Telegram. Издание Bloomberg пояснило, что, по словам немецких чиновников, этот мессенджер публикует информацию о протестах и угрозы политикам, используется экстремистскими группировками.

Между тем всего два года назад международная неправительственная организация «Репортеры без границ» заявляла, что решение о блокировке мессенджера Telegram является новым серьезным ударом по свободе слова в России. Год назад посол Евросоюза Маркус Эдерер говорил о якобы имеющем место ухудшении прав человека в России: его взволновали принятые на референдуме поправки в Конституцию России, одна из которых закрепила верховенство российского закона над международным и дала возможность блокировать вредный контент.

Российский общественный деятель Иван Соловьев пояснил, что одни и те же действия в сходных ситуациях, совершенные властями России или какой-нибудь европейской страны, оцениваются и освещаются западной прессой абсолютно по-разному.

«Представители либеральной общественности нередко, когда им указывают на двойные стандарты западных информационных агентств, отвечают: «Это другое». Германия делает в отношении Москвы откровенно антироссийские заявления. Представители Вашингтона предложили властям ФРГ эту роль, и они не могут отказаться. Именно поэтому немцы оказались фактически заложниками Украины. Страна — лидер Евросоюза вынуждена терпеть нелепые замечания киевских чиновников и проводить политику, которая наносит очевидный ущерб собственной экономике. При этом риторика и немцев, и других членов Евросоюза меняется в зависимости от того, чего хотят американцы», — высказал свое мнение Соловьев.

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Профессор высказал мнение, что европейская правозащитная система, в том числе немецкая — не образец правосудия: она даже не может претендовать на роль мерила справедливости. Решение о том, что такое хорошо и что такое плохо, сегодня на Западе выносят, не исходя из объективных данных, в соответствии с полученными «сверху» указаниями, считает юрист.

«Мы имеем дело с откровенной пропагандой и лицемерием. Ярчайшим примером подобной информационной войны являются рассуждения о том, что американский газ якобы состоит из «молекул свободы», а российский, несмотря на то что гораздо дешевле и доступнее для простых европейцев, носит «тоталитарный характер». То же самое с блокировкой экстремистского контента в мессенджерах. В России это якобы «нарушение свободы слова», а в Германии — обеспечение безопасности сограждан и государства», — сыронизировал правовед.

Собеседник ФАН заметил, что заявления европейской и американской прессы про события одного порядка могут трансформироваться в диаметрально противоположные, если речь идет о них и о нас, или любой стране, не подчиняющейся США. К примеру, разгон демонстрантов с помощью водометов во Франции в минувшие выходные — это «защита правопорядка», а обезвреживание вооруженных экстремистов в Казахстане — «отступление от принципов демократии». Соловьев назвал подобные суждения избирательной справедливостью.

Ранее ФАН рассказал, что на Западе разгорелся скандал из-за статьи о «нормальности» педофилии. Издание USA Today сообщило, что склонность к педофилии якобы может «формироваться в утробе матери».