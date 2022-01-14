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Глава МИД Иордании призвал страны Ближнего Востока к действию на фоне ухода США из региона

Весь мир
Глава МИД Иордании призвал страны Ближнего Востока к действию на фоне ухода США из региона
Global Look Press/Twitter.com  /  Thomas Imo/PHOTOTHEK — Corinna Kern/ZUMAPRESS.com — @centcomrussian

Амман, 14 января. Страны Ближнего Востока должны сами решать региональные проблемы, поскольку Соединенные Штаты постепенно уходят из региона и сосредотачиваются на конфликтах с Россией и Китаем. Об этом заявил глава МИД Иордании Айман Сафади, выступая на онлайн-конференции, организованной Брукингским институтом.

«Мы не можем просто полагаться исключительно на то, что США сделают все за нас. Мы должны участвовать в двустороннем движении, при котором мы делаем то, что должны делать, а США готовы поддержать и предложить идеи», — отметил дипломат.

Слова министра прозвучали особенно актуально после того, как Соединенные Штаты вывели свои войска из Афганистана и завершили военную операцию в Ираке. Кроме того, действующая американская администрация также сократила свой контингент в ряде стран Ближнего Востока и вывела системы ПРО Patriot из Саудовской Аравии.

Израильско-палестинский конфликт

Выступая на мероприятии, Сафади сказал, что для Иордании наиболее острым вопросом является конфликт между Израилем и Палестиной. По словам чиновника, Амман заинтересован в спокойствии и стабилизации на данном направлении, поэтому будет настаивать на возобновлении переговоров между враждующими сторонами.

«В конечном счете мир на Ближнем Востоке не может "перескочить" основной вопрос, которым является палестино-израильский конфликт», — отметил Сафади.

Дипломат, занимающий также должность заместителя премьер-министра Иордании, отверг идею о том, что отдельные мирные договоры между Тель-Авивом и арабскими странами могут послужить альтернативой урегулированию давнего конфликта. Он также раскритиковал тезис, согласно которому существование двух независимых государств, Израиля и Палестины, больше не является жизнеспособным способом урегулирования кризиса.

«Решение об одном государстве — это не решение. Это будет реальность единого государства, и это будет еще одна область, в которой апартеид будет институционализирован», — отметил глава МИД Иордании.

Сирийский кризис

Айман Сафади также коснулся проблемы урегулирования многолетнего кризиса в Сирийской Арабской Республике (САР). Дипломат предостерег от «политики статус-кво» и призвал Россию и США к сотрудничеству в поисках политического решения десятилетнего конфликта в этой ближневосточной стране.

«Удивительно, что все садятся за стол переговоров в попытке разрешить сирийский кризис, исключая коллективную роль арабских стран, которая была бы столь же эффективной и вовлеченной», — сказал Сафади.

Иордания принимает около 1,3 миллиона сирийских беженцев и в целом сильно пострадала от войны в соседней стране. Тем не менее, даже несмотря на резкую критику со стороны многих законодателей в Вашингтоне, Амман стремится возобновить отношения с Дамаском.

В прошлом году впервые после начала войны министры обороны двух государств встретились в столице королевства, после чего король Иордании Абдалла II провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом. Между странами вновь открылся погранпереход «Джабер», а иорданские делегации начали посещать САР.

Отношения с арабскими странами и Ираном

Кроме того, Айман Сафади рассказал, что Иордания ведет усиленные переговоры по завершению соглашения о транспортировке египетского газа в Ливан.

Напомним, что в настоящее время эта средиземноморская страна переживает финансовый кризис, который Всемирный банк назвал одним из худших с 1850-х годов. Валюта страны потеряла 90% своей стоимости по отношению к доллару за последние два года; по оценкам ООН, 78% населения Ливана живут за чертой бедности.

Иордания в последнее время также играет дипломатическую роль в налаживании более тесных связей с Ираком и Египтом.

В прошлом году государства провели трехсторонний саммит и договорились укреплять безопасность и экономическое сотрудничество. Египет стал региональным лидером по производству сжиженного природного газа, и представители трех стран обсудили возможность объединения своих усилий по транспортировке энергоносителя. Существует также план строительства нефтепровода для экспорта нефти из иракского города Басра в иорданский порт Акаба.

Как отметил Сафади, укрепление региональных связей и интеграция трех экономик принесут пользу Ираку после многих лет конфликта.

«Никто из нас не может себе позволить, чтобы Ирак не добился успеха. Мы являемся естественными партнерами, и существует множество взаимодополняющих факторов, от которых выиграют все, если мы сможем максимально использовать наши возможности для совместной работы», — сказал глава МИД Иордании.

Иордания наряду с другими арабскими государствами обеспокоена укреплением позиции Ирана в регионе. Тем не менее, заметил Сафади, Амман готов вести диалог с Тегераном.

«Все арабские страны хотят добрососедских отношений с Ираном. В регионе уже так много конфликтов и кризисов, что нельзя позволить себе новый… Однако Ирану необходимо прекратить свою интервенционистскую политику в регионе. Здоровые отношения требуют уважения к невмешательству в дела других стран. Ситуация вокруг политики Ирана в регионе должна быть урегулирована, и путь к достижению этого — диалог», — сказал министр иностранных дел королевства.

США и Иордания

Накануне Айман Сафади прибыл в Вашингтон, где провел ряд встреч с официальными лицами США, чьи полномочия затрагивают вопросы безопасности, иностранной помощи, энергетики и беженцев. Он также провел переговоры с членами Конгресса.

В рамках визита глава министр иностранных дел Иордании встретился со своим американским коллегой Энтони Блинкеном. Дипломаты обсудили палестинский вопрос и усилия по достижению политического решения сирийского кризиса.

Стороны также рассмотрели экономический аспект взаимодействия. Амман зависит от финансовой поддержки Соединенных Штатов, которая в 2021 году составила 1,65 миллиарда долларов. Пятилетний меморандум о взаимопонимании, гарантирующий ежегодную помощь США в размере не менее 1,25 миллиарда долларов, истекает в сентябре. Предполагается, что Айман и американские официальные лица рассмотрели вопрос продления соответствующего соглашения.

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