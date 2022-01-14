Лавров: НАТО искусственно заманивает к себе Украину и скандинавские страны

Москва, 14 января. Североатлантический альянс искусственно заманивает к себе ряд стран, в том числе Украину. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства проводит большую пресс-конференцию. В ее рамках он затронул тему НАТО и возможного включения стран в ее состав.

«НАТО искусственно заманивает Украину и скандинавские страны в свои ряды», — сказал Лавров.

Ранее Лавров отметил готовность США и НАТО обсуждать вопрос о ракетах в Европе. По его словам, готовность обсуждать новый режим по РСМД в регионе стала одним из конкретных итогов переговоров России с западными странами в Женеве по гарантиям безопасности.