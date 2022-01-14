Писатель-публицист Катерина Молния дала советы по преодолению бессонницы

Москва, 14 января. Бессонница — настоящий бич для жителей мегаполисов. Катерина Молния, писатель и публицист, дала несколько советов, помогающих преодолеть проблемы со сном. В беседе с изданием Pravda.Ru она назвала основные причины возникновения трудностей при засыпании: высокая интенсивность ритма жизни, большой уровень светового и шумового загрязнения, постоянные стрессы. Катерина Молния советует придерживаться так называемой «гигиены сна». Она состоит из урегулирования графика сна и бодрствования.

Комната для сна должна быть тихой, хорошо проветриваемой и темной. Людям, страдающим бессонницей, следует ограничить потребление кофеина, не забывать про физическую активность и стараться ограждать себя от стрессовых ситуаций. Некоторым людям для стабилизации сна достаточно пересмотреть свой график питания, разнообразить меню продуктами, содержащими витамин К: орехами, шпинатом, рыбой, зелеными овощами. Конечно, не следует наедаться на ночь. Алкоголь, вопреки расхожему мнению, является не врагом, а другом бессонницы. Заснуть, возможно, удастся, а вот выспаться — вряд ли. Лучше выпить на ночь чашку чая с ромашкой.

Ранее ФАН приводил советы специалистов Американской ассоциации сна. Они рекомендуют для полноценного отдыха приучить себя ложиться и вставать в одно и то же время.