Киевские власти начали незаконно откачивать российский газ, который идет по украинской ГТС в Европейский союз. Об этом заявил украинский политический и общественный деятель Дмитрий Спивак.

В 2015 году Украина по требованию Международного валютного фонда перестала напрямую покупать газ у России. Киев перешел к политике газового паритета — приравнял внутреннюю цену к ценам европейской биржи и заменил поставки так называемым виртуальным реверсом. Данная схема работает следующим образом: украинские потребители отбирают часть транзитного газа, который «Газпром» направляет в Европу. Физически он не пересекает западные границы страны, но оформляется как импортированный.

Это привело к тому, что когда стоимость газа в Европе выросла, то Украине пришлось закупать голубое топливо по завышенным ценам. Бывший глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил журналистам издания «Зеркало недели», что если Украина не сможет обеспечить достаточный импорт топлива, то Киеву придется пойти на «воровство российского газа из транзитной трубы».

«Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта», — сказал экс-глава «Нафтогаза».

Примечательно то, что, судя по всему, киевские власти уже, возможно, начали отбирать российский газ. Так, украинский политический и общественный деятель Дмитрий Спивак в эфире телеканала «Наш» признался в том, что Украина ежедневно ворует около десяти миллионов кубометров газа у России. По его словам, когда российская сторона обнаружит, что Киев незаконно откачивает голубое топливо, Украине придется несладко.

«Даю вам инсайдерскую информацию. Десять миллионов кубометров газа ежедневно мы уже воруем из трубы. Мы воруем газ. У нас нехватка газа. А что это значит? Если такой темп продолжится, наши северные соседи, которые отслеживают и мониторят всю эту ситуацию, обратятся в суд. Они его выиграют и нас пристыдят», — резюмировал Дмитрий Спивак.

Ранее украинский адвокат Андрей Доманский предрек своим соотечественникам тяжелые времена, поскольку из-за резко выросшей цены на газ значительно подорожают и продукты питания.