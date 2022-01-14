NetEasе: маневры российской подлодки у берегов США поставили Пентагон в неловкое положение

Пекин, 14 января. Россия наглядно продемонстрировала, что не намерена терпеть провокации ВМС США в Черном море. К такому выводу пришли эксперты китайского издания NetEasе.

Аналитики обратили внимание на недавние маневры подлодки ВМФ РФ у американского побережья. Внезапная вылазка поставила Пентагон в крайне неловкое положение, ведь США узнали о произошедшем постфактум, передает «ПолитРоссия».

В NetEasе полагают, что таким образом Россия отреагировала на действия ВМС США, которые под предлогом свободного судоходства отправляют военные корабли к берегам РФ. Жесткий ответ Москвы впечатлил аналитиков китайского издания. По их мнению, в операции могла участвовать подводная лодка проекта «Борей», известная высоким уровнем скрытности и внушительным арсеналом. Так, субмарина способна нести на борту 16 баллистических ракет «Булава», что вполне объясняет страх Соединенных Штатов.

Федеральное агентство новостей /

«160 боеголовок "Борея" являются весомой причиной для США, чтобы нервничать из-за российской подлодки», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что предприятие «Севмаш» построит два ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А». Их закладка запланирована на 2023 год.